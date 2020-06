Jessica Cediel dice que no está preparada para eliminar por completo los biopolímeros

Jessica Cediel durante una entrevista en el programa Día a Día, habló sobre el procedimiento al que se sometió para seguir eliminando los biopolímeros.

“Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente, es imposible sacar todo ese veneno, porque eso está pegado a los músculos y no se puede”, dijo la presentadora.

Agregó que hay una forma para eliminarlos por completo, la cual sería una amputación total, “a no ser que sea con una amputación total de la zona, algo que sería demasiado fuerte y no estoy preparada para eso”.

Además, Cediel dio detalles sobre su última intervención, “no sé cuántos biopolímeros me sacaron, pero fueron muchísimos, ya que me cortaron mucho músculo y grasa; un pedazo bien grande de cada nalguita”.