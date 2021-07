Johnny Ventura fue mi primer mentor, mi papá musical: Ramón Fernando Villalona

Este miércoles, Juan de Dios Ventura Soriano, ​más conocido como Johnny Ventura, falleció a sus 81 años por un infarto de corazón. Fue reconocido en las décadas de 60, 70, y 80 en República Dominicana.

Ramón Fernando Villalona, cantante dominicano, manifestó en La W que “es muy difícil decir cuál tema de él es mejor, en cada canción hay una historia marcada. Desde el nacimiento del merengue no ha pasado ni creo que pasará alguien con las condiciones y lo extraordinario de nuestro gran Caballo”.

Indicó que “tuve la oportunidad de conocerlo en un festival de la Voz en 1971 en donde yo quedé en el quinto lugar, pero yo era baladista y bolerista, sin embargo, no me fue tan bien porque era muy joven y no tenía la capacidad por el tiempo que uno disponía”.

Dijo que “Johnny Ventura fue el primero que me regaló un libro de música, fue el primero que me presentó en una fiesta pública, fue mi primer mentor, mi profesor, mi confidente, mi papá musical, era la persona en la que yo confiaba en cualquier cosa que no entendía”.

Por su parte, el cantante Eddy Herrera expresó en una entrevista con La W que Johnny Ventura era “un grandioso músico, arreglista y compositor. El carisma que tenía Johnny Ventura era increíble”.