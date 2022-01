Juan Gabriel Vásquez gana premio IMPAC con "El Ruido de las Cosas al Caer"

El colombiano Juan Gabriel Vásquez logró el premio literario IMPAC, el más importante de Irlanda, con su novela "El Ruido de las Cosas al Caer", lo que lo convierte en el primer ganador latinoamericano en sus 19 años de historia.



Traducida al inglés por Anne McLean, esta obra competía con otras nueve, entre ellas "El Viajero del Siglo" del argentino Andrés Neuman, para hacerse con un galardón que premia la mejor novela de ficción, elegida por 150 de bibliotecas de 39 países.



El premio, dotado con 100.000 euros (135.200 dólares), es uno de los de mayor cuantía en el panorama internacional y está organizado por el ayuntamiento de Dublín y la multinacional norteamericana IMPAC.



Vásquez, de 40 años, se embolsará 75.000 euros (algo más de 101.000 dólares), mientras que la traductora recibirá un cheque de 25.000 euros (unos 33.800 dólares) "Para mí, se trata de todos esos nombres: los nombres de los escritores que recibieron este premio antes y cuyos trabajos he admirado; pero particularmente el de James Joyce", dijo Vázquez en referencia al autor irlandés.



El ganador del IMPAC 2014 recordó que la novela de Joyce "Ulises" y "Cien años de soledad", del recientemente fallecido Gabriel García Márquez, son el tipo de trabajos que "me animaron a ser escritor".



"Siempre me he sentido como en casa en Dublín y entre la literatura irlandesa. Así que, de alguna manera, este premio es un poco como volver a casa", dijo Vásquez.



Las organización, por su parte, destacó que "El Ruido de las Cosas al Caer" es una "historia irresistible" que "llegará a lectores en todo el mundo" para "ofrecerles un viaje de intriga y fascinación".



Además de Vásquez y Neuman, optaban al IMPAC con obras traducidas el holandés Gerbrand Bakker, con "Diez Gansos Blancos"; el noruego Karl Ove Knausgaard, con "La Muerte del Padre" y la francesa Marie NDiaye, con "Tres Mujeres Fuertes".



También figuraban en la lista el irlandés Donal Ryan, quien escribió "The Spinning Heart" mientras desempeñaba su trabajo de funcionario del Gobierno en Limerick (suroeste de Irlanda), y el norirlandés David Park, un antiguo maestro de escuela en Belfast y autor de "The Light of Amsterdam".



Completaron la lista de aspirantes el estadounidense Patrick Flanery, con "Absolución", el malasio Tan Twan Eng, con "El Jardín de las Brumas" y la australiana Michelle De Kretser, con "Questions of Travel".



Vásquez suma su nombre al de ganadores anteriores como el español Javier Marías, con "Corazón tan blanco" (1997), el francés Michel Houellbecq, con "Atomised" (2002), o el irlandés Colm Tóibín, con "The Master" (2006).