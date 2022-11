Justin Bieber reunió a 210.000 personas en concierto gratuito que ofreció en México

El joven cantante Justin Bieber rebasó finalmente las expectativas al reunir a unas 210.000 personas en un recital gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, informó la Secretaría de Protección Civil de la capital mexicana.



Desde que salió poco después de las 21.00 hora local (02.00 GMT del martes) al escenario montado en la plaza principal de la ciudad, Bieber fue recibido con gritos eufóricos de sus fans, principalmente jovencitas de entre 12 y 17 años de edad.



Bieber inició su recital con el tema "Baby", que fue coreado por los asistentes. Sin pausa siguió con "As long as you love" y "U smile", y con el tema "Boyfriend" provocó llantos de emoción entre sus seguidoras.

Cifra récord



De acuerdo con las previsiones de las autoridades, Bieber cantaría ante unas 200.000 personas esta noche en el Zócalo, una cifra récord de asistentes para un recital en esta magna plaza.



El secretario de Turismo del Distrito Federal, Carlos Mackinlay, indicó en una rueda de prensa la semana pasada que aunque el aforo de esta representativa plaza es de 111.000 personas, se habilitarían las calles adyacentes para que cupiera más público.



El pasado 10 de mayo, el ex-Beatle Paul McCartney logró reunir a unas 150.000 personas en esa misma plaza, en la que han actuado artistas de gran fama como Shakira o Café Tacvba.



Bieber inició hace unos días su gira en Noruega y siguió en Francia, para promover "Believe", material que saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 19 de junio, en el que interpreta temas como "Boyfriend" y "Die in your Arms".



Después de su presentación de esta noche en Ciudad de México continuará en Nueva York, además de las ciudades de Milán, Verona, Madrid, Londres, Colonia, Berlín y Toronto.