Katy Perry "enloqueció" a 18.000 seguidores en su concierto en México

La artista, quien celebra además su cumpleaños número 30, pisó el escenario del colosal Palacio de los Deportes acompañada por un grupo de bailarinas.

'¿Cómo estás México? Vamos a divertirnos' ...'Ustedes los mexicanos, están locos y yo También', dijo a su público durante el show..tan,tan

Luciendo un coordinado de top y minifalda tableada, color plateado con incrustaciones de colores vivos y luces brillantes, sorprendió a los asistentes cuando trepó a una grúa en figura de pirámide, donde se dejó ver por todos sus fans.

La artista, quien ha vendido alrededor de 11 millones de discos y 81 millones de sencillos mundialmente, ofrecerá mañana en este mismo lugar su segundo y último concierto en Ciudad de México.

La cantante, que tuvo varios cambios de vestuario, complació a sus seguidores, en su mayoría jóvenes, con un amplio repertorio que también incluyeron las canciones 'Teenage Dream', 'The One Thet Got Away' y 'California Girls'.

Perry se presentó con éxito el pasado martes y miércoles en la ciudad norteña de Monterrey y ayer jueves se dio tiempo para visitar la Casa Azul, donde vivieron Frida Khalo y Diego Rivera en el barrio de Coyoacán.

Ante su publico afirmó que al ver el museo de la pintora mexicana les pareció 'la mujer más fuerte' que ha conocido.

La cantante actuó por última vez en México en el 2011, cuando se agotaron todas las entradas.

En esta gira promociona su cuarto álbum de estudio, 'PRISM', del que ya se han presentado tres sencillos 'Roar,' 'Unconditionally' y 'Dark Horse.'.