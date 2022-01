Kevin Spacey increpa a espectador desde el escenario porque sonó su celular

Spacey, de 54 años, conocido por su papel de político en la popular serie de Netflix 'House of Cards', se encontraba interpretando la escena de un juicio, defendiéndose a sí mismo sobre el escenario con una sentida súplica sobre su inocencia cuando un teléfono comenzó a sonar.

La música aumentaba de volumen y el dueño del móvil trataba de hacerse el despistado hasta que el actor interrumpió su guión para dirigirse al espectador.

'Si no contestas, lo haré yo', le espetó el estadounidense, que acto seguido recibió un fuerte aplauso de toda la sala.

Spacey, con dos premios Óscar y un Bafta en su currículum, conmemora el final de su década como director artístico del teatro Old Vic con la interpretación del abogado americano Clarence Darrow, su primera producción en solitario.

En la obra, ambientada en la América del siglo XIX, Darrow revive las experiencias que le ayudaron a convertirse en un abogado famoso y héroe de los derechos civiles.

No es la primera vez que el estadounidense interpreta este papel, pues ya lo hizo sobre el escenario del Old Vic en 2009 en la obra 'Inherit The Wind' ('La herencia del viento') y hace 22 años, en 1991, en la película 'Darrow'.

Para el actor, Clarence Darrow 'era un hombre único y valiente', que además ha sido interpretado por algunos de sus 'actores favoritos como los estadounidenses Henry Fonda y Orson Welles'.

'Salir a mi querido escenario del Old Vic en nuestro décimo aniversario era muy importante para mí', añadió Spacey, conocido también por sus papeles en 'American Beauty' (1999) y 'Seven' (1995).

El estadounidense, que ha participado en numerosas producciones de la sala londinense en la última década, abandona su puesto de director artístico del Old Vic, en el que será sustituido por Matthew Warchus.