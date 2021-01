Kim Kardashian y Kanye West se divorcian

A Kim Kardashian, de 40 años, no se la ha visto usando su anillo de bodas, y Kanye West, de 43 años, permaneció alejado de su familia en su rancho de Wyoming de 14 millones de dólares durante las vacaciones decembrina.

“El divorcio es inminente” para la pareja de Hollywood, con Kardashian contratando a la abogada de divorcios de las estrellas, Laura Wasser. Afirmó una fuente al medio de entretenimiento estadounidense Page Six.

“Lo mantienen en secreto, pero ya terminaron”, dice una fuente. "Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo".

Según la información, la estrella está cansada por lo que ha hecho en el pasado para proteger y ayudar a Kanye a lidiar con sus problemas de salud mental.

Por su parte, las razones del rapero para darle fin al matrimonio, tendría que ver en buena parte por la famosa familia Kardashian, asegurando que "no quiere tener nada que ver con ellos".

Lo único que falta para que firmen el divorcio es que acuerden cómo van a dividir sus propiedades. La pareja se casó en una ostentosa boda en Italia, que fue transmitida en el reality "Keeping up with the Kardashian". Además, tiene cuatro hijos.