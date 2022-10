Kris Jenner rinde homenaje al difunto Robert Kardashian

Kris Jenner llega a la gala Angel Ball, a beneficio de la Gabrielle's Angel Foundation for Cancer Research, en Nueva York. Foto: Associated Press - AP - Evan Agostini( Thot )

Robert Kardashian, quizás más conocido como uno de los abogados del exitoso equipo defensor de O.J. Simpson durante su juicio por asesinato, murió en el 2003 de cáncer esofágico, años antes de que su clan se hiciera famoso con el reality show "Keeping Up with the Kardashians". El lunes por la noche fue homenajeado póstumamente durante el evento anual Angel Ball, a beneficio de la investigación del cáncer.

La voz de Jenner se quebró más de una vez mientras hablaba en nombre de su familia. Relató que conoció a Kardashian cuando ella tenía 17 años. "Él en cierto modo me crió, y tuvimos cuatro hijos juntos".

Jenner dijo que Kardashian les inculcó la importancia de donar parte de su riqueza a otros.

"Me enseñó, y les enseñó a ellos, que no importa lo que uno haga en la vida — y él hubiera estado muy orgulloso de nosotros — y lo que uno gane, uno da, y lo hace sin decir una palabra, porque eso es lo que dice la Biblia, y nosotros lo hicimos", dijo con lágrimas.

Jenner se refirió a quienes han criticado la riqueza de la familia y han dicho que deberían ser más caritativos.

"La gente dice mucho, 'Ay, tú sabes, ellos hacen esto y esto otro y no dan'. Sí damos, pero lo hacemos por causas que no necesitan una voz fuerte", señaló. "Aunque después de escuchar tantas historias esta noche y tantos resultados maravillosos, realmente me alegra que podamos ser una voz".

La familia donó un cheque de 250.000 dólares a la Gabrielle's Angel Foundation for Cancer Research, benefactora de la velada.

El evento, en el que se recaudaron casi 3,7 millones de dólares, atrajo a figuras como Hugh Jackman y la duquesa de York.

Se anticipaba la asistencia de Kim Kardashian, quien iba a hacer su primera aparición pública desde que fue atada y robada a punta de pistola en París el mes pasado. Sin embargo, no acudió. Y hubo reportes de que su esposo, Kanye West, fue hospitalizado en Los Ángeles por estrés y agotamiento.

Cuando le preguntaron a Jenner cómo estaba la pareja, la matriarca de los Kardashian se limitó a decir que "están bien".