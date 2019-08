La cantante colombiana Luciana Valentina lanzará su primer sencillo en Australia

El próximo viernes 2 de agosto, la cantante colombiana Luciana Valentina lanzará su primer sencillo “Wind up dolls” en todas las plataformas digitales.

Nacida en Bogotá y radicada en Sidney (Australia), la artista se ha definido a sí misma como una “storyteller” debido a que emplea la poesía para describir experiencias humanas al componer sus canciones. De esta manera, su música tiene una importante influencia del jazz y del blues con un sello muy personal que contiene ritmos latinos y urbanos.

En diálogo con La W, Luciana Valentina asegura que extraña mucho a Colombia y que le gustaría regresar. Además, habló sobre la influencia musical proveniente de su familia: “Mis padres tienen gustos musicales grandísimos, gracias a los dos he tenido la oportunidad de desarrollar lo que conozco hoy en día (…) el reggaetón no necesariamente me da el espacio para comunicar lo que quiero decir”.

Su álbum completo será lanzado el próximo 13 de septiembre en un espacio musical en Surrey Hills (Sidney, Australia).

====================

Le puede interesar: