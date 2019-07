La historia de Negzzia, modelo iraní que fue amenazada en su país tras posar en lencería

Negzzia, modelo iraní, habló para la W, de lo que fue la salida de su país todo a cuenta de unas fotos en ropa interior que la condenaron a recibir 148 latigazos en castigo por trascender un cultura ‘anti islámica’.

Primeramente ella decidió refugiarse en Turquía pero allí tuvo días oscuros ya que “Cuando yo logré entender que estaba en peligro por mi profesión, me fui a Estambul, pero los autoridades iraníes ya me tenían localizada con nombre y apellido” dijo, posteriormente fue a París donde durmió unos días en la calle hasta que finalmente pudo acudir a los refugiado migrantes de la capital francesa “estoy en Francia con status de refugiada, sin embargo nada ha cambiado, ha sido difícil ya que no tengo el papeleo”.

Le puede interesar: Conozca el nuevo personaje de Julieth Restrepo, "La Muñe"

Sin embargo, Negzzia dice no arrepentirse de nada, ya que como ella lo menciona “Lo más importante de esta travesía, es proteger mí profesión como modelo, inicialmente quería ir a USA pero por las políticas de Trump a los iraníes no lo pude cumplir”, ahora lleva una vida más factible ya que gracias a unos periodistas ha podido organizarse un poco.

Finalmente mostró su admiración por los latinos, inclusive ha habido personas que la han confundido, y se mostró tranquila ya que como ella lo afirma “poco a poco iré recuperando mi vida”.

Lea también:“Como lo soñé”, nuevo sencillo de Duina del Mar