La historia detrás de la activista y actriz Alexandra Elizabeth Paul

La actriz Alexandra Elizabeth Paul habló en La W sobre su participación en Baywatch (Guardianes de la bahía) y su activismo ambiental.

Alexandra Elizabeth Paul manifestó que “he sido detenida alrededor de 20 veces, he participado en protestas del medio ambiente y todos los arrestos han sido por desobediencia pacífica. Lo más largo que he estado en la cárcel ha sido de cinco días y medio, creo que todas las detenciones han valido la pena”

Indicó que “lo que me pasa realmente es que soy una mujer blanca en Estados Unidos, entonces tengo cierto privilegio y puedo protestar de esa manera”.

Contó que “cuando tenía 7 años, le escribí una carta al presidente Nixon para acabar con la polución y recibí una respuesta, entonces me di cuenta que sí podía haber un cambio”.

Por otro lado, dijo que “nunca pensé en cambiarme el cuerpo y no hacerme una transformación con cirugías plásticas. Siempre he sido una atleta y los senos grandes no encajaban en mi vida. Destaco como un punto a favor la diferencia de cuerpos que tenía con mis compañeras”.

Le puede interesar:

Finalmente, señaló que “sigo actuando y tengo un negocio para estimular a las personas para que tengan una vida más saludable, y lo comencé porque cuando era joven sufrí un desorden alimenticio. Seguiré con mi activismo y en septiembre tengo una cita con la Corte por las protestas en las que he participado”.