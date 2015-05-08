La sorpresiva llamada de Luis Suárez que emocionó a un niño con cáncer en Uruguay

Mateo, que está recibiendo tratamiento contra el cáncer en Uruguay pensó al comienzo que estaba hablando con un doctor en España.

El joven quedó visiblemente emocionado cuando apareció la imagen de su ídolo en la pantalla.

La conversación fue coordinada por la Fundación Pérez Scremini, donde Mateo fue diagnosticado con la enfermedad hace dos años.

La fundación se especializa en cáncer infantil y ofrece el tratamiento sin costo alguno para los pacientes.