La sorpresiva llamada de Luis Suárez que emocionó a un niño con cáncer en Uruguay

El futbolista uruguayo del FC Barcelona Luis Suárez le dio una grata sorpresa a un joven paciente con cáncer al llamarlo por video en internet.

BBC Mundo

Mateo, que está recibiendo tratamiento contra el cáncer en Uruguay pensó al comienzo que estaba hablando con un doctor en España.

El joven quedó visiblemente emocionado cuando apareció la imagen de su ídolo en la pantalla.

La conversación fue coordinada por la Fundación Pérez Scremini, donde Mateo fue diagnosticado con la enfermedad hace dos años.

La fundación se especializa en cáncer infantil y ofrece el tratamiento sin costo alguno para los pacientes.

