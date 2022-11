Las dudas envuelven el caso de la niña de nueve años que dio a luz en México

Las autoridades mexicanas intentan despejar las dudas en torno al caso de una niña que fue madre a los nueve años, para comprobar entre otras cosas si esa es su verdadera edad, señaló este viernes una fuente de la fiscalía del estado de Jalisco.



Ya se ha solicitado un "estudio médico legal para estimar su edad probable, de acuerdo con su desarrollo físico", agregó la fuente.



Según los médicos que atendieron a la niña en el Hospital General de Occidente, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, y los propios de vecinos de la familia, la menor parece tener más años de los que consta en su acta de nacimiento.



El secretario de Salud de Jalisco, José Antonio Muñoz, estimó que podría tener unos 3 ó 4 años más, pero señaló que eso lo tiene que establecer la fiscalía a partir de una serie de exámenes.



Los médicos del Hospital General de Occidente le practicaron una cesárea el 27 de enero pasado y tanto la menor como el recién nacido fueron dados de alta el fin de semana pasado.



Una fuente de la cartera de Salud comentó que el hecho de que el acta de nacimiento de la menor presentada por la familia sea de 2011 "acentúa la duda".



Sobre el paradero de la pequeña, la fuente de la fiscalía explicó hoy que ella y su familia se retiraron de su domicilio para evitar a los medios de comunicación, pues la noticia generó mucho revuelo.



"Sí tenemos conocimiento del paradero de la menor y de su familia", apuntó un día después de que el secretario de Salud revelara a los medios que la pequeña no fue encontrada en su casa para darle seguimiento médico.



"Me preocupa que la niña pueda dejar de tener una atención adecuada, sobre todo sicológica", manifestó Muñoz, quien consideró que el "daño a esa menor es incalculable" y que la familia tiene una "gran responsabilidad" en "la violación de sus derechos en múltiples ocasiones".



En su opinión, hay varias irregularidades que deben ser investigadas, entre ellas que la familia nunca denunció el embarazo de la niña, a pesar de que lo supo desde el tercer mes de gravidez, y que el acta de nacimiento de la madre no fue registrado hasta el 2011.



Después de que las autoridades sanitarias dieron aviso al Ministerio Público del caso de la pequeña para que iniciaran las investigaciones, la familia presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.



El fiscal Tomás Coronado dijo el jueves que la familia "está un poco intranquila", temerosa, porque desconocía que lo que estaba sucediendo era un delito, y que están llevando el caso con el máximo cuidado porque no quieren afectar a gente inocente.



Sobre el responsable del embarazo de la menor, señaló que están buscando al joven que la niña señala como su novio y padre de su bebé, y explicó que si éste es menor de edad, puede ser acusado de abuso sexual infantil y si tiene más de 18 años el cargo sería por violación.