Las mejores películas y series para ver si está soltero

Aunque hay quienes afirman que nada puede superar la tranquilidad de la soltería, también hay otros que encuentran la felicidad al lado de una pareja. En ambos casos, y sin que exista un clasificación que impida que la audiencia disfrute de una película o serie dependiendo de su estado civil, si hay algunas producciones que pueden disfrutarse mejor si se está solo.

Lista de películas y series

En plataformas como Netflix y Amazon Prime hay gran variedad de producciones audiovisuales que hacen un recorrido por el desamor, el desapego, las desilusiones y los finales que no son felices. Aquí dejamos un lista recomendaciones que hacen un recorrido por la comedia, la acción y el drama.

Soltero en casa

Esta película que puede encontrarla en Netflix, narra la historia de un hombre de más de 40 años que aún vive en la casa de sus padres que desesperados por tener un tiempo para ellos mismos, y con el fin de ayudar a su hijo a buscar una pareja, contratan a una mujer para que enamore a su hijo y lo motive a salir de casa.

500 días sin ella

Esta película que puede ver en Claro Video, hace un recorrido por el enamoramiento de Tom hacia Summer, pese a que ella le ha advertido en múltiples ocasiones que no lo haga, él termina loco por ella. Esta producción abrió un debate sobre el mito del "amor romántico" y dio una mirada más realista de las relaciones amorosas, que no siempre son perfectas y no acaban con un final feliz.

¿Qué pasó ayer?

Dos días antes de su boda, Doug y tres amigos viajan a Las Vegas para una fiesta inolvidable y salvaje. Luego de horas de parranda, este grupo de diversos amigos pierden al novio y se embarcan en una divertida misión para encontrarlo y llevarlo a su matrimonio. Pase un buen rato de risas y vea esta película en Netflix.

Posdata te amo

Aunque romántica, este drama parte de un suceso catastrófico. La protagonista llevaba una vida feliz con su amado esposo, pero un tumor cerebral provoca la muerte de este y ella se sume una profunda tristeza tras quedar viuda. Anticipándose su muerte, su marido le ha dejado una serie de cartas para que vuelva al ruedo de la vida y aprenda a disfrutar la vida sin él. Este clásico puede verlo en Amazon Prime.

Viviendo con mi ex

¿Qué puede ser peor que terminar una relación de muchos años? La respuesta es sencilla: tener que vivir con su expareja, esta es la situación que plantea esta película que pone a sus protagonistas en incómodas situaciones dentro de una casa, mientras le sacan muchas risas a los espectadores. Puede disfrutar de esta película en Amazon Prime.

El club de las primeras esposas

Tres mujeres maduras de Nueva York, antiguas compañeras de universidad, deciden formar un club con un único objetivo: vengarse de sus exesposos. El plan de este grupo diverso grupo pone a sus exmaridos al límite, tras sus malos comportamientos, infidelidades e ingratitud. Esta película puede verla en Google Play.

La boda de mi mejor amigo

Este es otro infaltable de los finales tristes, pero justos. Julianne se enamora de su mejor amigo el día que él decide casarse con otra mujer y, en tres días, ella prepara una estrategia para evitar la boda y quedarse con "el amor de su vida". Esta película puede verla en Google Play.

Fleabag

Esta serie de Amazon Prime cuando la historia de una joven de Londres, con dudosas intenciones y sexualmente activa, que intenta lidiar con la vida en la gran ciudad mientras hace el duelo de una reciente tragedia.

Crazy ex-girlfriend

Rebecca, una ingeniosa abogada que sigue enamorada del chico que la dejó hace mil años, abandona su vida en Nueva York y se muda a California para intentar recuperarlo. En el camino, se da cuenta que las cosas no son como parecen y que necesita replantear muchas de las locas decisiones que ha tomado en su vida. Esta serie es original de Netflix.