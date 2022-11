Latinoamérica pisa fuerte en el próximo Festival de Cine de Cannes

América Latina pisará fuerte en el Festival de cine de Cannes con una película del mexicano Carlos Reygadas y otra del brasileño Walter Salles en competencia por la Palma de Oro, cuatro en la sección oficial Una cierta mirada y con Brasil como invitado de honor.



Además la franco-argentina Berenice Bejo, estrella de "The Artist", será la presentadora tanto de la ceremonia inaugural, el 16 de mayo, así como de la clausura el 27, la noche de entrega de los premios, para los que compiten 22 películas del mundo entero.



El brasileño Walter Salles competirá con "En el Camino", un largometraje basado en la mítica novela del estadounidense Jack Kerouac y producido por Francis Ford Coppola ("El Padrino"), anunciaron los organizadores del Festival en una rueda de prensa en un gran hotel parisino.



Reygadas, quien que ganó en 2007 el premio del jurado de Cannes por "Luz silenciosa", vuelve este año con "Post Tenebras Lux", que estará en pugna con filmes como "Like someone in love", del iraní Abbas Kiarostami, "Cosmopolis", del canadiense David Cronenberg y "Mud" del estadounidense Jeff Nichols.



El mexicano, que impactó en pasadas ediciones de Cannes con "Japón" y "Batalla en el cielo", no será el único representante de su país: Michel Franco participará con "Después de Lucía" en la sección Una cierta Mirada, donde figuran también filmes de Cuba, Argentina y Colombia.



Esta fuerte presencia de América Latina en la mayor fiesta del cine mundial contrasta radicalmente con la edición pasada, donde el único filme en español que concursó por la Palma de Oro fue "La Piel que habito", de Pedro Almódovar.









El argentino Pablo Trapero, que ha participado en otras ediciones de Cannes, volverá este año a Una cierta mirada con "Elefante blanco", un largometraje coproducido por Argentina y Francia protagonizado por Ricardo Darín ("El Secreto de sus ojos") y Jérémie Renier.









Darín y Renier interpretan a dos sacerdotes en una villa de emergencia de Buenos Aires. En el elenco figura Martina Gusmán, quien participó el año pasado en el jurado oficial de Cannes, con Robert de Niro, indicaron los organizadores.









En su elenco figuran Kristen Stewart (la bella de "El Crepúsculo"), Sam Riley, que da vida en "En el camino" al alter ego de Kerouac, Garret Hedlun, que encarna a Dean Moriarty, inspirado en el escritor Neal Cassady, así como Kirsten Dunst y Viggo Mortensen.









En la sección Una cierta mirada figura "La Playa", del colombiano Juan Andrés Arango, que los organizadores del Festival indicaron que será la primera vez que vendrá a Cannes, y "7 días en la Habana", que cuenta en siete partes y por siete directores diferentes la vida en la ecléctica ciudad cubana.









El estadounidense Benicio del Toro, el español Julio Medem, el francés Laurent Cantet, los argentinos Pablo Trapero y Gaspar Noé, el cubano Juan Carlos Tabío y el palestino Elía Suleiman son los autores de este film colectivo.









"The Paperboy", de Lee Daniels, con Zac Efron y Nicole Kidman, quienes interpretan a dos reporteros investigando sobre un acusado condenado a muerte, también figura en el certamen de Cannes, cuyo jurado está presidido por el cineasta italiano Nani Moretti.









"Todas las películas de la selección son preestrenos mundiales", declaró Thierry Frémaux, delegado general del Festival, que este año recibió un total de 1.779 filmes que aspiraban a ser escogidos para la selección oficial.









Nicole Kidman estará también presente fuera de concurso en una película de Philip Kaufman: "Hemingway and Gellhorn", sobre uno de los matrimonios fracasados del escritor, interpretado por Clive Owen.









También en concurso figura una película sobre la gran depresión en Estados Unidos, "Lawless", de John Hillcoat con Shia LaBeouf, quien fue el joven héroe de los "Transformers" y de "Indiana Jones", al lado de Jessica Chastaing, quien triunfó el año pasado en la Palma de Oro "Tree of Life".









Y el director franco-polaco Roman Polanski es el héroe de una película documental filmada por Laurent Bouzereau rodada durante su arresto domiciliario en Suiza que será proyectada en "Sesión especial".









La película "Moonrise Kingdom", del estadounidense Wes Anderson, abrirá el Festival, y "Thérèse Desqueyroux", que el francés Claude Miller dejó casi terminada antes de morir, a principios de abril, será el filme de clausura de esta edición, cuyo invitado de honor será Brasil.









