Laura Pausini presenta en México sus "veinte años de vida" hechos canciones

La italiana Laura Pausini lleva veinte años subida a los escenarios contando su vida a través de canciones y para celebrarlo lanzará al mercado un disco de grandes éxitos que ha vuelto a grabar con todo lo que ha aprendido en el camino.



"Es un disco que artísticamente ha querido tener muchos nuevos sonidos porque muchas cosas he aprendido a través de la música que he escuchado estos años", dijo la artista en una conferencia de prensa en la capital mexicana.



No quiso, por tanto, tomar el camino "fácil y que cuesta poco" de seleccionar canciones y unirlas sin más en un disco porque eso "no es muy respetuoso" con el público, sino que decidió volver a grabarlas con su actual voz.



El disco saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre y en él estarán canciones como "La Soledad", "Se fue" o "Amores extraños", temas que triunfaron en varios países de Latinoamérica y Europa.



"Esos 20 años han representado un crecimiento personal", que es un reflejo de su vida, aseguró Pausini. "Estos veinte años sobre todo son veinte años de vida", añadió.



"Desde 'La soledad', que hablaba de un tren que yo tomaba todas las mañanas para ir a la escuela, Marco que fue mi primer novio, hasta la última canción 'Limpio', todas hablan de mí y eso es un privilegio verdadero dentro de la música", aseguró la artista.



En toda su carrera, contó, nunca ha tenido que cantar un tema porque alguien le dijera que tenía que hacerlo, sino que siempre los ha elegido ella.



Para hacer este recorrido por dos décadas de música, la italiana se ha acompañado de figuras internacionales como Marc Anthony, con quien canta una versión salsera de "Se fue"; Alejandro Sanz, con quien interpreta "Víveme", y Kylie Minogue, con quien canta "Limpio".



Además, hay una versión de "La soledad" con Ennio Morricone, "Vive ya" con Andrea Bocelli", "Te amaré" con Miguel Bosé", "Las cosas que vives" con Ivete Sangalo y "You'll Never Find Another Love Like Mine" con Michael Bublé.



Veinte años dan para mucho y es por esto que la italiana reunió 39 temas seleccionando los primeros dos sencillos de cada uno de sus discos y aquellas canciones que aunque no hayan sido grandes éxitos cambiaron su forma de interpretar.



En "Grandes Éxitos" también hay tres temas inéditos que, en opinión de la artista, "no son tristes ni melancólicos" porque reflejan ese amor que en ella surgió el pasado mes de febrero, cuando nació su primera hija.



Además de presentar el álbum, la italiana arrancará el 8 de diciembre en Roma su gira "The Greatest Hits World Tour", que pasará por varios países, incluido México, donde actuará el próximo 28 de febrero.