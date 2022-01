Levantan estatua dedicada a Héctor Lavoe en su pueblo puertorriqueño de Ponce

El complejo recreativo puertorriqueño La Guancha, en Ponce, acoge desde una estatua dedicada al fallecido salsero Héctor Lavoe (1946-1993), oriundo de esa localidad, con el propósito de atraer más turistas y seguidores del que fuera conocido como "El cantante de cantantes".

Cientos de personas, entre ellas, la hija de Lavoe, Leslie Pérez, llegaron al lugar desde tempranas horas de la mañana para avistar y tomarse fotos junto a la obra hecha por el escultor puertorriqueño Severo Romero.

"Gracias al público que aportó. Si no fuera por el público, esto no se hubiera logrado", expresó Pérez a Efe, al tiempo que pidió a los visitantes que cuiden la estatua para el beneficio de todos y no la dañen como el busto que hay de su padre en la Placita los Salseros, en el sector sanjuanero de Santurce.

Pérez aseguró haber reconocido la fama de su progenitor, conocido por temas como "Aguanilé" y "Periódico de ayer", después de su muerte en 1993, gracias al cariño y respaldo de sus seguidores, quienes destacaron la humildad y respeto al pueblo del cantante.

La estatua, hecha por Romero y que tuvo un costo de 60.000 dólares, tiene una altura de dos metros, pesa una tonelada y presenta a Lavoe con un micrófono en la mano derecha y un par de maracas en su mano izquierda.

Romero, por su parte, celebró que finalmente la estatua ya esté establecida en La Guancha, que todos los fines de semana es visitada por cientos de personas, en su mayoría familias, para degustar de comidas típicas puertorriqueñas y bailar salsa.

"Por fin terminamos lo que con tanto amor quisimos levantar", resaltó a Efe Romero, quien se ha destacado por realizar otras esculturas y estatuas en otras ciudades de Puerto Rico.

La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez, quien acudió a la cita, dijo en declaraciones a Efe que la colocación de la estatua es un reconocimiento al "legado de tantos artistas de este pueblo".

Lavoe nació en el barrio Bélgica, de Ponce y con la intención de convertirse en un cantante profesional, decidió en la década de 1960 mudarse a Nueva York, donde logró su sueño de ser uno de los artistas más aclamados de la música tropical.

En esa ciudad estadounidense se unió a Willie Colón para producir sus discos y formó parte de las Estrellas de la Fania, considerada por algunos como la máxima orquesta de salsa de todos los tiempos.

De esta manera, Lavoe se convirtió en una de las grandes estrellas de la salsa por temas legendarios como "Todo tiene su final", "El Todopoderoso", "El cantante", "Rompe saragüey" y "Paraíso de dulzura", entre muchos otros.

Héctor Juan Pérez Martínez, el verdadero nombre de Lavoe, falleció el 29 de junio de 1993 en el hospital Saint Claire de Nueva York, a los 46 años.

El acto de este domingo incluyó varias presentaciones musicales de Don Perignon, el conjunto La Perla de Ponce y la orquesta Sur Caribe All Star, que contará con los cantantes Luisito Carrión, Héctor "Pichie" Pérez, Luigi Texidor y Adalberto Santiago.