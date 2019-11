Litigantes, la película que narra la complejidad de las relaciones familiares

A propósito del estreno de la película Litigante este 21 de noviembre, La W conversó con su director Franco Lolli, quien habló sobre el rodaje de esta cinta.

El director, guionista y productor de cine colombiano habló sobre su trabajo con la actriz Carolina Sanín, quien es prima suya en segundo grado y con Leticia Gómez, que es su madre. Así, Lolli comentó que en el proceso de casting “Carolina fue la mejor, es una gran actriz y tiene una sensibilidad extrema, a flor de piel”.

“Cada vez me impresiona y maravilla, de la primera a la última escena, la actuación de Carolina Sanín”, agregó el director.

Sobre la película, Lolli afirmó: “La película cuenta cómo una mujer, a raíz de la enfermedad de su madre, empieza a tomar decisiones sobre su propia vida”.

Por otra parte, sobre su trabajo con actores naturales, Lolli expresó: “Tengo experiencia con actores naturales (…) no veo mayor diferencia entre trabajar con actores conocidos y con actores naturales. Si yo les diera un parlamento fijo, quizás no saldría así de bien”.

“Me gusta contar la realidad como la veo, trato de ser lo más justo, honesto y sincero con lo que estoy retratando (…) me crié con mujeres y por eso me atreví a contar una historia femenina”, agregó el cineasta.

Finalmente, sobre el paro nacional convocado este 21 de noviembre, Lolli expresó: “El paro nacional es muy importante para el país, para que resistamos”.

