Lo que el mundo necesita es amor: Jackie DeShannon

En diálogo con W Radio, Jackie De Shannon, cantante y compositora norteamericana de los sesenta habló sobre su recorrido musical y de la importancia que tiene para su vida poder haber interpretado la canción de Burt Bacharach, ‘What the World Needs Now Is Love'.

“Cuando llegué a donde Burt, él me dijo que no quería mostrarme la canción, porque muchos cantantes se habían negado a cantarla, sin embargo, y después de insistirle me la dejó ver”. La cantante confesó que una vez la canción estuvo en sus manos no lo dudo para grabarla. “Nosotros nos fuimos para los estudios en Nueva York, cuando la grabamos se convirtió en todo un éxito”.

De Shannon también recordó el momento en que compartió tarima con la reconocida banda británica de rock, The Beatles, Jackie confeso que fue todo un honor y que “fue uno de los mejores días de mi vida”. Agregó que el grupo de Liverpool, eran “los mejores dentro y fuera del escenario”.

Lea en La W: