“Lo veo convulsionando y sin conocimiento”: Juan Cebolla sobre la caída de Martín

Los Hermanos Gasca siempre han destacado por el gran talento que manejan como acróbatas en su circo. Uno de los shows más aplaudidos es el de cuádruple salto mortal, protagonizado por Martin Gasca y Juan Cebolla.

Sin embargo, este fin de semana la acrobacia de los trapecistas no salió como ellos esperaban, pues los hermanos no lograron realizar el acto y Martín se resbala y cae de cabeza, perdiendo el conocimiento.

“Al momento que sentí que no podía agarrar a Juan, yo ya sabía que iba a ir hasta arriba, pero no pensé que fuera así, fue un golpe muy duro que no pude aguantar. Cuando caigo a la red, caigo con la frente, y sin aire. Raúl me pregunta: ‘¿Martín, estás bien?’ y yo lo alcanzo a escuchar y le respondo, "pero sin aire y en ese momento me desmayo”, aseguró Martín.

Por medio de una transmisión en vivo a través de Instagram, los hermanos Gasca explican lo sucedido y reviven el momento, convirtiéndose en tendencia para todos sus seguidores.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y al finalizar la presentación el público aplaudió el acto y se solidarizó con Martín, quien en estos momentos se encuentra en recuperación.

“Los Hermanos Gasca llevamos 100 años alegrando a todas las familias con nuestro circo alrededor del mundo y como dicen por ahí: el show debe continuar”, aseguró Juan.