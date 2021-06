Los diez mejores padres del cine y la televisión en los últimos años

En los últimos años, tanto las películas como las series de televisión han encantado a su público con patriarcas excepcionales debido a su trabajo en la crianza de sus hijos, no solo por demostrar que son padres excelentes sino por su capacidad de hacer de la vida en el hogar un escenario divertido o interesante.

En el marco del Día del Padre 2021, en W Radio hacemos un recuento de diez de los mejores padres que más han encantado a sus audiencias:

10. Bryan Millis (Búsqueda Implacable)

9. Sandy Cohen (The O.C.)

8. Marlín (Buscando a Nemo)

7. Bob Belcher (Bob's Burgers)

6. Tony Stark (Avengers)

5. Ned Stark (Juego de Tronos)

4. Arthur Weasley (Harry Potter)

3. Phil Dunphy (Modern Family)

2. Mufasa (El Rey León)

1. Jack Pearson (This Is Us)