Luisa Fernanda W dio detalles del accidente en el que casi se ahoga con su bebé

Durante este puente festivo, la influenciadora, su pareja Pipe Bueno y su hijo Máximo se trasladaron hasta Santa Marta para disfrutar de unos días de descanso y esparcimiento en la 'Perla de América'. Lo que parecían ser unos días más de descanso por poco se convierte en una tragedia para la joven familia.

Luisa Fernanda le contó a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram que junto a Máximo, su pequeño hijo, casi se ahogan cuando estaban realizando un caminata por el lado pando del mar.

"Les voy a contar una experiencia que me sirve como aprendizaje. Resulta que estamos en Santa Marta, nos fuimos con mis amigos en un yate, llegamos al lugar y el yate se detuvo; yo me bajo con Máximo para que él sienta el agua salada", señaló.

Lea aquí: "Nunca fuimos amigos": Diego Camargo habla de su relación con Liss Pereira

Comentó que cuando estaba realizando la caminata con el pequeño, cayó en un profundo hueco donde el agua la tapó completamente y su única reacción fue la de alzar a Máximo sobre su cabeza para lograr que alguno de sus acompañantes se percataran de lo sucedido y rescataran al menor.

"Yo me voy a caminar, cuando de repente me hundo con Máximo porque hay un hueco gigantesco y lo primero que hago es alzar a mi hijo para que alguien me lo reciba", detalló la empresaria, que aseguró que finalmente Pipe Bueno se percató y nadó al rescate de su novia y su hijo.

Al finalizar, entregó una reflexión sobre el instinto maternal: "Uno entrega la vida por sus hijos. Cuando tú eres mamá te separas de lo que eres como ser humano, de tu instinto de supervivencia, para protegerlos a ellos".