Mario Gareña me dictaba sus ideas y yo las ponía en partitura: Armando Velásquez

Jesús Arturo García Peña, mejor conocido como Mario Gareña y como el compositor y primer intérprete de 'Yo me llamo cumbia', falleció el pasado 25 de agosto.

A propósito de su fallecimiento, Leopoldo García conversó con Julio Sánchez Cristo para recordar en W Radio el importante legado musical que dejó su padre.

García también habló sobre las circunstancias de la muerte del maestro Gareña: "Lastimosamente, con mi viejo solían suceder las caídas y eso fue lo que pasó. Se cayó y el golpe fue mortal. Trataron de revivirlo, pero no se pudo".

Gareña, a la edad de 18 años, comenzó su carrera artística al integrar la Orquesta del francés Sebastián Solarí en Cali, y más adelante, como activo participante de la Orquesta Sonolux en Medellín, una de las más importantes en su época.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para W Radio, el músico recordó la historia de 'Yo me llamo cumbia' y rindió homenaje a la vida y obra del maestro.

"Mario Gareña no sabía de música, pero era muy talentoso. Entonces todas las ideas que él tenía se las dictaba a uno, y yo las colocaba en las partituras. Si había algo por modificar, uno le decía, pero él era muy musical: me dictaba la canción, nota por nota, y yo la armonizaba. 'Yo me llamo cumbia' la hizo antes de conocernos, pero igual yo la grabé mucho y la toqué mucho en fiestas", aseguró.

A pesar de que 'Yo me llamo cumbia' es la más importante de sus compósiciones y dejó huella en la música tradicional colombiana, no fue la única que se destacó en el folclor nacional: en su repertorio figuran temas como ‘Qué linda’, ‘Raza’ .

Incluso, ‘Te dejo la ciudad sin mí’ fue la ganadora del Primer Festival Latinoamericano de la Canción celebrado en Nueva York (Estados Unidos) en 1970.

En el año 2012, Julio Sánchez Cristo conversó con el maestro Gareña para La W a propósito de su cumpleaños número 80. Reviva aquí esta entrevista:

Otro de los hechos que marcaron la vida del artista a finales de la décadas de los 80 fue su aspiración a la Presidencia de la República. Tiempo después, se radicó en Estados Unidos para disfrutar de su retiro, lejos de los escenarios y la vida bohemia, hasta los 88 años de edad.