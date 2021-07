Mateo Carvajal mostró cómo le quedó la cara tras quitarse tatuajes de la nariz

El influenciador Mateo Carvajal, uno de los deportistas colombianos con más seguidores en Instagram, se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir que se quitó algunos tatuajes de su cara.

Por medio de un video, Carvajal, mostró el resultado de retirarse los tatuajes que tenía en la nariz porque “cumplieron su ciclo”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que les dio las gracias a las señoras “cantaletudas” que le reprochaban por tatuarse la cara y le decían que “se iba a dañar la vida”.

“Le tengo un mensaje a todas esas señoras que me decían que me iba a arrepentir: no me dañé la vida, pero me borré unos tatuajitos”, dijo.

“Ese pedacito de láser duele en la nariz. Tenían su significado (los tatuajes), los disfruté, les tomé fotos, les saqué contenido, polémica, pero señoras les doy la razón, gracias por esa cantaleta tan hermosa que me dieron durante tantos años”, agregó.