Mati Gómez, la nueva sensación del género urbano

El cantante chileno Mati Gómez, de 20 años de edad, es el nuevo artista de La Industria Inc. Que recientemente firmó por Juan Diego Medina “El Ciego” y cuya música promete revolucionar a la audiencia juvenil del género urbano.

En diálogo con La W, Mati contó cómo llegó a La Industria Inc. Que ha servido como plataforma para grandes artistas con Nicky Jam:

“Todo comenzó en una reunión familiar (…) me dicen ‘Mati, estás muy guapo, deberías cantar’. Días después, me llaman y me dicen ‘tienes que grabar en un estudio’. Fui al estudio, salió algo muy bonito y se lo mostraron a Juan Diego, que dijo ‘tráelo y lo firmamos al tiro’. Fue una locura”.

Su estilo, pop latino, es definido por el artista como “romanticón”.

