Me han dado dos meses de vida: actriz española se despide de fans en triste video

Isabel Torres, la actriz española que se hizo muy conocida a nivel internacional al protagonizar la exitosa serie 'Veneno', reveló en un conmovedor video su delicado estado de salud y el duro pronóstico que le hizo su equipo médico luego de luchar durante varios años contra un cáncer.

La también locutora, de 52 años, les contó a sus seguidores que el diagnostico de su cáncer de pulmón ha empeorado desde que fue detectado en 2018 y ahora su cuerpo médico le ha confirmado que ha hecho metástasis.

"He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga, quien me está cuidando", señaló la artista.

En ese mismo espacio, aseguró que sus médicos le dieron dos meses de vida y que, por lo pronto, este video en cuestión será el último que realizará para enfocarse en ella y en su salud.

"En principio me ha dado dos meses de vida, vamos a ver si los supero, si los supero bien, y si no... pues está bien, qué vamos a hacer, la vida es así", indicó.

Finalmente, agradeció a su familia, amigos y fanáticos todo el apoyo brindado desde que inició su tratamiento contra el cáncer:

"El video es para decirle que los quiero mucho, que muchísimas gracias a muchísima gente que ha estado ahí, que en todo momento siempre me han estado ayudando. No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay", agregó.

Su video ha sido difundido de forma masiva y miles de cibernautas han publicado sentido mensajes de apoyo a la talentosa actriz que ha compartido este difícil momento de su vida.