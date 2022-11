México bate récord Guinness con 2.978 telescopios enfocados hacia la luna

Aficionados mexicanos batieron un récord Guinness al apuntar de forma simultánea en distintos puntos del país 2.978 telescopios para observar la Luna, informaron este domingo los organizadores.



En el atrio de la Catedral del estado de Puebla, en el centro de México, se instaló anoche el mayor número de telescopios (316) para contemplar la Luna al mismo tiempo, confirmó el investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Raúl Mujica.



A esta hazaña también se sumó el Gran Telescopio Milimétrico (GTM), el mayor radiotelescopio del mundo en su rango de frecuencias, ubicado en el volcán Sierra Negra, entre los estados de Puebla y Veracruz. Por unos minutos dirigió su antena de 50 metros de diámetro hacia el satélite natural de la Tierra.



La actividad se llevó a cabo en el marco de las celebraciones del "Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua (2013)" que proclamó la Asamblea General de Naciones Unidas.



Reto México 2013, que agrupa a organizaciones y empresas internacionales comprometidas con la divulgación de la ciencia y fomento al estudio del universo, convocó a este encuentro de aficionados para mirar de forma simultánea la Luna.



México superó así el récord Guinness que obtuvo en 2011 cuando aficionados y astrónomos reunieron 2.753 telescopios en todos los estados del país para observar de forma simultánea el astro compañero de nuestro planeta.



Otros estados mexicanos que se sumaron al conteo general fueron Guerrero, Morelos, Sonora, Oaxaca, Baja California y Jalisco, así como la Ciudad de México.



Mujica comentó que hubo algunas localidades como la de Huauchinango, en Puebla, donde colocaron al menos una treintena de telescopios, pero no fueron contabilizados debido a que la adversidad del clima les impidió enfocar a la Luna.



No obstante, la congregación nacional superó las expectativas de los organizadores y se consiguió el reconocimiento mundial Guinness, dijo.



En Puebla se realiza cada año esta reunión de familias, grupos de amigos, estudiosos, aficionados y académicos para fomentar la ciencia como una actividad recreativa y no exclusiva de los especialistas.