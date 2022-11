México vive una "pesadilla" por estudiantes desaparecidos: Julieta Venegas

'Mi reflexión en los últimos días ha sido en el aspecto de cómo es posible que nos pase esto, es una pesadilla. Lo que pasó con esos chicos es una pesadilla, lo que les hicieron es una pesadilla, es una historia de terror', dijo a Efe en una entrevista.

La historia de los 43 estudiantes de Magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, después de ser agredidos por policías locales de Iguala, le ha producido a la cantante algo 'más allá de indignación', un 'dolor' del que es difícil recuperarse.

'Que pueda suceder algo así, un crimen así, levantar a jóvenes de esa manera... A mí no solamente me indigna, siento esta impotencia y esta tristeza tan profunda de que seamos esto', añadió.

La noche de 26 de septiembre pasado seis personas murieron y 25 más resultaron heridas por varios ataques de la Policía de Iguala, tras lo cual desaparecieron los 43 jóvenes, quienes fueron introducidos en patrullas, según varios testigos.

'Juventud que muere, es la muerte misma de nuestro corazón. Mi sangre está de luto hoy, porque mi país dejó de sentir el latido de su voz', publicaba estos días la cantante en un mensaje de la red social Twitter.

Como muestran las canciones de su último disco 'Los Momentos' (2013), en el que la temática de la violencia y de los duros momentos que atraviesa México son protagonistas de varios temas, a la artista le preocupa mucho esta situación.

'No es un miedo personal de qué me puede pasar a mí, sino qué está pasando con este país. Estamos en una especie de decadencia moral donde no hay límites de las cosas que pueden pasar y en este sentido sí me da miedo lo que pueda pasar, pero por todos', dijo la artista.

Y es que en México hay mucha gente 'que está viviendo todos los días historias de pesadilla porque la violencia está ya en un nivel en el que no hay respeto por nadie, ya no hay respeto por absolutamente nada, la vida se trata de esta manera'.

Casos como el de los estudiantes de Ayotzinapa, y otros como las mujeres que tienen que parir en la calle porque no las aceptan en los hospitales, mencionó, son 'inhumanos'.

'No puede ser que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Estamos como descuidándonos. Somos un país muy grande y muy rico, pero hay muchos lugares que están completamente descuidados', apuntó.

Lo que pasó en Guerrero, añadió, 'es una muestra de que no hay ningún tipo de control', 'parece como si están abandonados, y están pasando muchas cosas allá', insistió la artista, nacida en Long Beach (California, EE.UU.) en 1970, pero criada en la ciudad mexicana de Tijuana.

Aunque reconoce no tener idea de 'cómo vamos a salir de esto', sí ve necesario entre los mexicanos 'mirarnos más entre nosotros', dijo, 'mirar más lo que está pasando', 'mirar a nuestra gente, mirar lo que están sufriendo y ver qué es lo que podemos hacer, porque esto va empeorando'.