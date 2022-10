Michael Douglas se disculpa con Val Kilmer por afirmar que este padecía cáncer

El actor Val Kilmer ha perdonado ya a su buen amigo Michael Douglas después de que este se disculpara por afirmar públicamente durante una entrevista con el presentador británico Jonathan Ross que su compañero en la película 'Los demonios de la noche' padecía cáncer de garganta, confirmando así aparentemente los peores rumores acerca del estado de salud del protagonista de clásicos como 'El Santo' después de que el año pasado fuera fotografiado con lo que parecía ser el tubo de una traqueotomía alrededor del cuello.



"Michael Douglas me ha escrito una nota pidiéndome perdón por haber insinuado a la prensa del otro lado del Atlántico que no me encontraba del todo bien, y se alegró mucho de escuchar que estoy bien. Es un tipo con clase", ha anunciado ahora Kilmer en su cuenta de Facebook, el mismo medio que utilizó en su momento para desmentir los comentarios de su compañero de profesión y que ahora ha empleado para expresar el cariño que siente tanto hacia Michael como hacia su padre Kirk Douglas.



"Algún día tendré que contar la historia de cómo conocí a su padre. A él le encantó mi trabajo en 'Tombstone: la leyenda de Wyatt Earp', al haber interpretado él mismo al personaje de Doc Holliday en una muy buena película ['Duelo de titanes']. Le impresionaron mucho todas las decisiones artísticas que me permitieron tomar y que a él no, como el acento, la tos, estar borracho todo el día... Era un tipo maravilloso".



En su momento, el actor también desmontó las teorías que apuntaban a que había rechazado cualquier clase de tratamiento médico debido a sus creencias en la Ciencia Cristiana, que descarta el uso de la medicación habitual en favor del rezo, como apuntaba el año pasado el portal TMZ.



"Algunas fans han confundido mi silencio acerca de mis problemas personales con un especie de confirmación de que no me hago cargo de mi salud, únicamente por la confianza que deposito en la oración y en el amor. Nada más lejos de la verdad. Pero también me siento muy agradecido por todo el apoyo que he recibido de distintas partes del mundo cuando la gente se enteró de que padecía un problema", explicaba el intérprete, eximiendo de toda culpa por sacar a la luz un asunto tan desagradable a Douglas. "Espero haber acabado con cualquier posible preocupación acerca de mi salud alimentada por publicaciones que no sienten ningún respeto por la verdad. Da igual lo que empujara a Michael a especular acerca de mi salud, es un querido y fiel amigo mío y de un gran grupo de personas con talento de este mundo, y estoy seguro de que lo hizo sin maldad".