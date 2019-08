Michelle Phillips recuerda momentos en la banda “The Mamas and The Papas”

La película “Once Upon a Time… In Hollywood” (“Érase una vez en Hollywood”), que se estrena el próximo 15 de agosto en Colombia y está ambientada en la década de los 60, contiene tres canciones de la exitosa agrupación de folk rock “The Mammas and The Pappas”.

En La W, la cantante, compositora y actriz estadounidense, Michelle Phillips, única superviviente de la formación original de la banda, conversó sobre los inicios de la banda, su fugaz éxito y su separación.

También aseguró que no verá la película a pesar de que tres de sus canciones aparezcan en esta, pues afirma que le trae recuerdos muy dolorosos de esa época por la muerte de varios de sus amigos a manos de la llamada “Familia Manson”.

Sobre su conexión con México y la razón por la que domina tan bien el español, Phillips relata: “Todos mis amigos eran mexicanos y fui a una escuela mexicana. Tuve clases en español porque mi papá no nos quería llevar al colegio americano. Cuando regresé a Los Ángeles, descubrí que casi la mitad somos latinos”.

