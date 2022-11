Miguel Bosé carga contra el gobierno español por su pasividad ante el cambio climático

El cantante Miguel Bosé no ha dudado en hacer uso de su cuenta de Twitter, la cual actualiza con muy poca frecuencia y solo para hablar de aquellos temas que considera extremadamente importantes, para sumarse a la campaña emprendida por la organización humanitaria Oxfam Intermón para exigir al ejecutivo español un mayor esfuerzo económico a la hora de combatir el cambio climático, calificando además de "indignante" la escasa implicación que, a su juicio, ha demostrado la administración Mariano Rajoy ante una problemática de alcance global.



"Hoy voy a aportar #Menosdel1 por ciento de lo que podría, igual que mi gobierno ante el cambio climático. ¿Te indigna? Yanomasexcusas.org", escribió en su perfil de la famosa red social junto a un enlace a la página web de la fundación, que recoge firmas para reclamar al estado que aumente su contribución a la lucha por la preservación del planeta.



"Ante el cambio climático, ya no más excusas: El gobierno español ha aportado menos del 1% de lo que debería para que las personas más pobres puedan adaptarse a las consecuencias de algo que no han provocado", reza el mensaje que sirve como lema al movimiento creado por Oxfam.



Aprovechando que vuelve a estar en primera línea de actualidad tras el lanzamiento de su primer álbum acústico para MTV y, de forma más reciente, con su triunfal aparición en la gala de los premios Ondas para recoger el galardón a la Trayectoria Musical, el incombustible astro del pop también ha recurrido a las herramientas digitales para recordar a la opinión pública que el Sida sigue causando estragos en la sociedad global y que su desaparición depende entre otras cosas de la voluntad ciudadana.



"El Sida nos afecta a todos y todos podemos hacer algo para erradicarlo. Sigamos apoyando esta maravillosa iniciativa. ¡Borra el Sida!", compartía hace unos días en la misma plataforma para promocionar una campaña a la que también se han unido otros rostros conocidos como la actriz Belén Rueda.