Muere el enfermo terminal que vio en primicia el último filme de "Star Wars"

Daniel Fleetwood, el enfermo terminal de cáncer de 32 años que tenía como último deseo en su vida ver la última entrega de la saga "Star Wars", falleció pocos días después de haber visto cumplido su sueño, informó hoy su familia.



La noticia la divulgó su esposa, Ashley Fleetwood, quien escribió en la cuenta de Facebook de su marido, junto a una foto de ambos, que este falleció "en paz", tras haber librado "una increíble lucha hasta el final".



Daniel Fleetwood, residente en la localidad texana de Spring, pudo ver en primicia el jueves de la semana pasada el último filme de la saga "Star Wars", "The Force Awakens", que está previsto que llegue a las salas de cine en diciembre.



En junio pasado, los médicos habían dado dos meses de vida al seguidor de "Star Wars", por lo que su esposa emprendió una campaña en las redes sociales para lograr que los productores le permitieran ver la película antes de su estreno.



"A juzgar por cómo ha progresado la enfermedad en los últimos dos meses, no creo que consiga verla en el cine", había asegurado anteriormente el enfermo al canal local KPRC.



A comienzos de la semana pasada, los actores de "Star Wars" Mark Hamill (Luke Skywalker), John Boyega (Finn) y Peter Mayhew (Chewbacca) habían mostrado su apoyo a la campaña con el mensaje "El deseo de un hombre moribundo de ver #StarWars The Force Awakens. Ayuda a correr la voz: #FuerzaParaDaniel".



La proyección exclusiva de una versión sin editar del filme tuvo lugar en la casa de Fleetwood, en Texas, después de que el propio director del filme, JJ Abrams, llamara a la pareja para anunciarles que se les había concedido su deseo de ver el filme antes que nadie.



La única exigencia fue que tenían prohibido revelar a nadie el contenido de la cinta.



Mayhew expresó hoy sus condolencias a la familia del fallecido en un mensaje en su cuenta de Twitter.



Abrams ya había concedido un deseo similar en 2013, cuando Daniel Craft, otro hombre con cáncer terminal, le pidió poder ver "Star Trek Into Darkness" antes de su lanzamiento.



El cineasta accedió y Craft falleció unos días después de ver el filme.