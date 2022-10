Muere la legendaria estrella del rock, David Bowie

El legendario músico inglés David Bowie murió a los 69 años, a causa del cáncer.



El fallecimiento fue confirmado por su hijo Duncan Jones a través de un comunicado difundido por las redes sociales el lunes.

"David Bowie murió hoy en paz rodeado de su familia después de una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer", señala el comunicado.



"Mientras que muchos de ustedes compartirán esta pérdida, les pedimos que respeten la privacidad de la familia durante este momento de pena".



El cantante lanzó su último álbum "Blackstar" el día de su cumpleaños, el viernes pasado.



La producción, que incluye solo siete canciones, ha sido recibido positivamente por los críticos.

"Space Oddity"



Por años, hubo muchos rumores sobre el estado de salud del cantante.

Su primer "hit" en el Reino Unido fue "Space Oddity".



Su última presentación en vivo fue en un concierto de caridad en Nueva York en 2006.



Bowie irrumpió con éxito en el mundo de la música con "The Rise and Fall of Ziggy Stardust" y con "Spiders From Mars" de 1972.

Sus éxitos incluyen: "Let's Dance", "Space Oddity", "Heroes", "Under Pressure", "Rebel", "Life on Mars" y "Suffragette City".



El músico también se hizo famoso por su extravagante alter ego: Ziggy Stardust.

El actor

Bowie también incursionó en la actuación. Interpretó a un extraterrestre que buscaba ayuda para salvar a su planeta que está desapareciendo en la película de Nicolas Roeg, "The Man Who Fell to Earth" ("El hombre que cayó a la Tierra") en 1976.



En Broadway, en la década de los ochenta, hizo una temporada de tres meses como "The Elephant Man" ("El hombre elefante").

Bowie también participó en la última película de Marlene Dietrich, "Just a Gigolo" ("Sólo un gigolo") de 1978 e interpretó a Poncio Pilatos en "The Last Temptation of Christ" ("La última tentación de Cristo") de Martin Scorsese de 1988.



Bowie nació como David Jones en Londres el 8 de enero de 1947 pero cambió su nombre en 1966 después de que el cantante británico Davy Jones de la banda de rock The Monkees consiguiera el estrellato.



Formó parte de varias bandas antes de firmar con la compañía Mercury Records, que se encargó de lanzar su álbum "Man of Words, Man of Music" en 1969, el cual incluía "Space Oddity", su primer tema número uno en el Reino Unido.