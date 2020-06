Nahuel Pennisi, el músico invidente virtuoso de la guitarra

El artista argentino Nahuel Pennisi estuvo hablando en La W sobre su nuevo sencillo “Vuelve”, producido por el colombiano Julio Reyes.

Pennisi, quien es invidente de nacimiento, contó que la primera vez que se encontró con su productor le mostro las llaves de un auto y le dijo “puedes ver si quedó bien estacionado”.

El músico comenzó su carrera cuando era muy joven y sus padres lo hacían participar en una banda de rock que tenían. “Cuando el bajista faltaba, me pedían que me quedara. Yo quería ir a jugar, pero ellos me decían que faltaba el bajo”.

Ahora, según Julio Reyes, Pennisi es un guitarrista virtuoso y él mismo cuenta que su inspiración viene de los íconos del rock argentino progresivo de los años 70 y 80.

Finalmente, el artista contó que una de sus grandes pasiones es el fútbol. Es hincha del F.C. Barcelona y Boca Juniors, va al estadio con un radio y lo apaga cada vez que siente que van a hacer un gol, “la gente marca el termómetro de lo que está sucediendo en el estadio de fútbol”.