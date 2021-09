No es la primera vez: Elizabeth Loaiza denuncia robo de dos cuentas de Bancolombia

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza denunció que le robaron en dos cuentas bancarias de Bancolombia. Así mismo, advierte que no es la primera vez que le ocurre.

Según relata Loaiza en el texto que acompaña la carta y una conversación telefónica que sostuvo con una funcionaria del banco, en esta ocasión los delincuentes se metieron a dos de sus cuentas personales, en las que maneja los recursos de dos empresas. Así, precisa que le robaron más de ocho millones de pesos.

“A las dos cuentas se ingresa con el mismo usuario y clave. Llamé al banco y me dijeron que ya me habían dado respuesta por medio de esa carta que están leyendo en el post y no van a responder por el dinero”, relató la modelo con indignación.

Así mismo, Loaiza recordó que meses atrás le robaron 13 millones de pesos de su cuenta empresarial. Sin embargo, a los cuatro días el banco sí le regresó su dinero.

Sobre el destino de su dinero, la modelo expresó que no sabe qué hacer al respecto: “Para recoger esa plata se deben vender muchos productos y es el trabajo arduo del día a día. Es increíble que la respuesta de ellos (Bancolombia) sea que cambie la clave y el usuario para que no me vuelven a robar. Pero, ¿y el dinero quién me lo regresa?”.

Finalmente, la modelo se dirigió a sus seguidores para consultar cuál debe ser el paso a seguir y cuestionó por qué el dinero sí le fue regresado en la anterior ocasión, pero esta vez no: “¿A que se debe la imparcialidad? Increíble que el dinero de uno no esté seguro en un banco tan grande”.