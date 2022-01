Nueva York homenajea a Miles Davis rebautizando con su nombre una calle

La ciudad de Nueva York rindió hoy un sentido homenaje al legendario trompetista Miles Davis, uno de los grandes maestros del jazz, rebautizando con su nombre un tramo de una calle en el barrio del Upper West Side.



Familiares, amigos y amantes del jazz se congregaron en los alrededores de la nueva "Miles Davis Way", en la calle 77 entre la avenida West End y Riverside, para recordar al trompetista en el que habría sido un nuevo aniversario de su nacimiento.



Nacido el 26 de mayo de 1926, Miles vivió durante más de dos décadas en un apartamento en el número 312 de la calle 77 al que solían acudir otras leyendas como Herbie Hancock, Dizzy Gillespie y Tony Williams, y donde nacieron míticos discos como "Kind of Blue".



Único artista de jazz incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Davis se formó en la Julliard School of Music, lo que le permitió situarse en la vanguardia de la historia del jazz y explorar otros estilos como el "bebop", el "cool jazz" y el "funk".



El año pasado, el entonces alcalde Michael Bloomberg firmó la orden municipal que ordenaba rebautizar ese tramo de la calle 77 como "Miles Davis Way" en reconocimiento al trompetista, que se convirtió con el tiempo en un sinónimo de Nueva York.



"Es todo un honor para mi tío. La familia está muy emocionada por este homenaje y queremos dar las gracias a la comunidad por todo el apoyo que nos han prestado", dijo su sobrino Vince Wilburn Jr, que formó parte de la banda musical en cinco de sus discos.



Acompañados por centenares de seguidores y de algunas estrellas musicales como Ricky Gordom, también estuvieron presentes los dos hijos de Miles, Cheryl y Erin Davis, quienes agradecieron las muestras de cariño de la gente.



Al homenaje de este lunes se suma una nueva película biográfica de Miles Davis (1926-1991), cuyo rodaje está previsto que comience en julio próximo y en el que participarán Don Cheadle, Ewan McGregor y Zoe Saldaña.



Desde que se publicó por primera vez en 1959, "Kind of Blue" se mantiene inalterable como el disco de jazz más vendido de todos los tiempos, ya que ha conseguido vender unas 80.000 copias por año en las últimas cinco décadas.