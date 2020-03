Ojos de Serpiente, el nuevo sencillo de Dora, la cantante de 15 años que enamora al mundo

La cantante española de 15 años Dora Postigo habló en entrevista con La W sobre su sencillo Ojos de Serpiente que salió hace cinco días y ya ha causado sensación en todo el mundo.

Dora Contó que no es una historia de la vida real ni algo que tenga que ver con su madre, Bimba Bosé. “Una historia completamente inventada de amor entre dos personas”.

Con respecto a la idea de que los jóvenes no saben sobre el amor manifestó que “Cada persona tiene sus experiencias y sus emociones, hay gente que no lo entiende hasta que son mayores. No hay edad para sentir”.

Sobre su futuro dijo que por ahora piensa acabar sus estudios hasta que tenga 18 años, pero sin separarse de la creación musical.

Lea en La W: