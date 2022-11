Oliver Stone presenta su película sobre el narcotráfico

Oliver Stone enfrenta las realidades del narcotráfico entre México y EE.UU. en "Savages", un filme para "una era en la que no hay reglas", según el cineasta, que defendió hoy la despenalización de las drogas y culpó al presidente mexicano, Felipe Calderón, de la "pesadilla" que vive ese país.



El director, ganador de tres Óscar, presentó la película en la urbe estadounidense acompañado del puertorriqueño Benicio del Toro y los mexicanos Salma Hayek, Demián Bichir y Sandra Echeverría, quienes confiaron en que el largometraje trascienda los clichés.



"Savages", una adaptación de la novela homónima publicada en 2010 por Don Winslow, pone en conflicto a dos jóvenes del sur de California, que disfrutan de una vida de ensueño como "empresarios" de la marihuana de alta calidad para uso medicinal, con el tradicional cártel de la droga violento del otro lado de la frontera.



Los mafiosos, liderados por una despiadada Salma Hayek, pretenden imponer a toda costa sus formas de hacer negocio en EE.UU. y terminarán por raptar a la novia que comparten los dos protagonistas para someterles.



Esa decisión desembocará en una guerra que tendrá un final para todos los gustos.



"Estamos en una era en la que no hay reglas", dijo Stone sobre la corrupción que afecta a los gobiernos y a los escándalos bancarios y, aunque insistió en que "Savages" es ficción, la película toma referencias reales.



"Cuando estuve en México me quedó claro que hay una conexión entre el dinero y los partidos políticos. Hay mucho dinero que tiene que ser legitimado y la política es una de las formas de hacerlo", comentó Stone, muy crítico con el actual presidente de México, Felipe Calderón.



"El tipo que eligieron en 2006 ha sido un desastre. Fue el equivalente a George Bush y robó las elecciones, no tengo duda sobre eso, y es una pena porque trajo una pesadilla declarando la guerra (a los cárteles). De 4 pasaron a 7, hay más violencia, es como una guerra civil", afirmó el realizador.



Stone se mostró esperanzado en que quien salga victorioso de las elecciones presidenciales de este año en México sea "más pragmático" y trabaje con EE.UU. para "despenalizar las drogas".



En ese sentido, el actor Demián Bichir ("A Better Life") indicó que "Savages", "llega en el momento justo a la cartelera".



"Es un momento muy importante para que una voz poderosa como la de Oliver Stone ponga el dedo en la llaga y haga una película en la que quede más claro que nunca este problema que estamos viviendo en México desde hace mucho tiempo es de dos polos (en referencia a EE.UU.)", apuntó Bichir.



El actor restó importancia al hecho de que la película pudiera reforzar la mala imagen de los latinos en EE.UU., ya que todos aparecen vinculados al narcotráfico.



Su personaje y el de Del Toro son subordinados de Hayek, mientras que Echeverría hace de hija de la "reina" del cártel.



"En México nos desgarramos las vestiduras por todo. Siempre pienso que Al Pacino o Robert de Niro no podrían haber hecho ninguna carrera en México haciendo de gángsters todo el tiempo", declaró Bichir.



Del Toro bromeó con el hecho de que él ha construido su carrera a base de "matar a gente" e "interpretar a narcotraficantes" e insistió en que la "verdad es más extraña que la ficción" y que lo que se ve en el filme son "cosas que pasan a diario y es un problema".



Salma Hayek se confesó entusiasmada con su papel de jefa del cártel, un personaje que le "encanta".



"Estoy tan contenta, no sé si es porque es mala o porque es buena, no me importa que sea drama o comedia, es muy raro encontrar algo así", afirmó la artista quien aportó su propia mezcla de idiomas.



"No puedes superar la belleza de la variedad de sonidos e imágenes que vienen de maldecir en español", manifestó Hayek para quien el hecho de ser madre en la vida real le ayudó a dar con la "vulnerabilidad y la aversión al miedo" de su personaje.



"Una madre es capaz de hacer lo que sea por su hijo, especialmente una madre mexicana", afirmó.



La actriz se entrevistó con personas envueltas en cárteles para dar forma a su personaje y explicó que las mujeres con responsabilidad en ese mundo son "más frías e increíblemente eficientes. Se preocupan de que las cosas se hagan, no se trata de quién es más macho".



"Savages" se estrena el 6 de julio en EE.UU. y su reparto incluye a John Travolta, Taylor Kitsch, Blake Lively, Aaron Johnson y Emile Hirsch.