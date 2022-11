Paco de Lucía gana el Latin Grammy al mejor álbum del año

Se trata del segundo gramófono póstumo logrado hoy por el artista andaluz, pues 'Canción Andaluz' fue proclamado también mejor disco de flamenco, y del cuarto de su carrera después de sus triunfos en 2012 y en 2004 con 'En Vivo Conciertos España' y 'Cositas Buenas', respectivamente.

Su viuda, Gabriela Canseco, y sus hijos, Antonia y Diego, fueron los encargados de recoger el gramófono dorado de mejor disco de flamenco, que se entregó durante una gala previa y solo emitida a través de internet, pero no aparecieron durante el programa televisado por Univision.

'Creo que son reglas de la Academia (de la Grabación), que solo el nominado puede subir', comentó Canseco a pregunta de Efe.

La familia de Paco de Lucía vio la proclamación de mejor disco del año a través de una pequeña pantalla en 'el gallinero' del auditorio del MGM, según afirmó la viuda.

'Fue una sorpresa total -dijo-, no nos esperábamos ese premio, el primero del flamenco realmente sí, pero este premio fue una alegría impresionante, para Paco, para la familia, para todos los flamencos, un premio muy importante y estamos muy contentos y muy felices'.

'Hemos querido venir en familia a recibir este premio porque es una ocasión muy especial para nosotros porque este disco fue muy especial para Paco', indicó Canseco, que comentó que su difunto esposo siempre había querido hacer un disco de coplas y que, 'por algún motivo', siempre se iba retrasando.

'Lo que me consuela es que se haya ido con ese sueño hecho realidad, lo terminó (el disco) muy poquito antes de irse. Nos dejó un regalo inmenso, su increíble sensibilidad y una fuente nueva para la canción en España', añadió.

Por su parte, Niña Pastori comentó a Efe en el área de prensa: 'Me alegro mucho. Paco no solo con el flamenco, sino como artista ha sido uno de los más grandes, porque no canta, no baila y con una guitarra llegar tan lejos y transmitir tanto y emocionar tanto, no es nada fácil. Y él lo consiguió'.

La cantante, que se emocionó al recordar al guitarrista, acababa de recoger un Grammy Latino al mejor álbum folclórico con 'Raíz', premio que compartió con Lila Downs y Soledad.

Niña Pastori, para quien fue su tercer Grammy Latino, dedicó el galardón sobre el escenario a Paco de Lucía, a quien definió como 'la fuente de inspiración que hemos tenido todos los flamencos'.

El argentino Andrés Calamaro también recordó la figura de Paco de Lucía en su discurso de agradecimiento por el Grammy Latino de mejor canción de rock por 'Cuando no Estás'.

'(Paco de Lucía) es una de las personas que uno siempre pensó que tenía que haber sido candidato a persona del año (en los Grammy Latino), uno de los músicos que más han dejado, que más suponen en la historia de la música', comentó Miguel Bosé, que lamentó que el guitarrista no pudiera 'estar ahí para recogerlo'.

Bosé fue persona del año de los Grammy Latino en 2013, título que este año se concedió a Joan Manuel Serrat.