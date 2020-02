‘Parasite’, ‘Joker’ y ‘1917’ empiezan fuerte en los Bafta

Sam Mendes ganó el Bafta a mejor director por su película ‘1917’, derrotando a Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino y Bong Joon-ho.

‘Joker’ además de ganar a mejor actor, ganó en la categoría de mejor banda sonora. Esta fue compuesta por Hildur Guonadottir, quien también fue ganador del Globo de Oro.

‘Parasite’ se llevó el premio a mejor película de habla no inglesa y ‘Once Upon a Time In Holywood” el de mejor actor de reparto por la actuación de Brad Pitt.

