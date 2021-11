Parcera, espera un momentico: Rigo Urán dice que a su bebé le gusta la adrenalina

El ciclista Rigoberto Urán, uno de los deportistas colombianos más reconocidos del país, volvió a compartir un video con su bebé. Esta vez aparece en una tina con su hija, quien disfruta del agua y de la compañía de su padre.

En las imágenes, ‘Rigo’ pidió excusas por haberse llevado a la bebé en cicla sin ningún tipo de protección, solamente un portabebés en su pecho.

“Doy disculpas, no lo voy a volver a hacer. De ahora en adelante me la voy a llevar con todas las protecciones del caso (…). No hagan eso en sus casas”, aseguró.

Asimismo, con su particular forma de ser, explicó cuál fue la razón por la que decidió llevarse a la bebé en bicicleta por las vías del país.

“A esta muchacha le gusta la adrenalina. Parcera, espere un momentico, ¿si ve? A ella le gusta el movimiento”, comentó, mientras su bebé lloraba en el agua.

Finalizó el video diciendo: “de ahora en adelante seré un padre responsable”.