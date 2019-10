¿Pautips engañó a sus seguidores? La youtuber responde en La W

Paula Galindo, "Pautips", habló en entrevista con La W, sobre un video que subió a su canal de YouTube en donde le cuenta a sus seguidores que ha decidido alejarse de la plataforma de videos por un tiempo ya que necesita "sanar su corazón". El video generó polémica debido a que, pocas horas después saliera en sus historias de Instagram a decir que la habían malinterpretado y que ya se encontraba “muy adelantada en su proceso” porque ese video lo había hecho hace dos meses, muchos de los usuarios que le habían brindado su apoyo, se sintieron engañados.

Galindo dijo que "he recibido muchos comentarios de gente que cree que es una estrategia, que creo que quiero vender un producto (...) generó una oleada de noticias" afirmó.

"Mi propósito fue quitarme ese peso de encima. La gente me idealiza demasiado y la verdad es que todos somos seres humanos. Para mí no fue un acto irresponsable contar mi caso (...) no lo hago por obtener seguidores, ¿qué tipo de seguidores puede ganar uno exponiendo este tipo de cosas?" aseguró.

"No estoy engañando a mis seguidores porque es una situación que vivo día a día" afirmó.

