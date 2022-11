Películas en concurso en la selección oficial del 65º Festival de Cannes

Películas de Brasil, México, Argentina, Colombia, Cuba, Francia, Estados Unidos, Canadá, Senegal, China y otros 16 países figuran en la selección oficial del 65º Festival de Cannes, que tendrá lugar del 16 al 27 de mayo en esa ciudad del sur de Francia.



He aquí la lista de los 22 largometrajes seleccionados para competir por la Palma de Oro, mencionando entre paréntesis el país del que es originario el realizador.



- "Post Tenebras Lux" de Carlos Reygadas (México)



- "On the road" de Walter Salles (Brasil)



- "De rouille et l''os" de Jacques Audiard (Francia)



- "Holy Motors" de Leos Carax (Francia)



- "Cosmopolis" de David Cronemberg (Canadá)



- "The paperboy" de Lee Daniels (EEUU)



- "Killing them softly" de Andrew Dominik (Australia)



- "Reality" de Matteo Garrone (Italia)



- "Amour" de Michael Haneke (Austria)



- "Lawless" de John Hillcoat (Australia)



- "Da-Reun Na-Ra-E-Suh" de Sangsoo Hong (Corea del Sur)



- "Do-Nui Mat" de Sangsoo Im (Corea del Sur)



- "Like someone in love" de Abbas Kiarostami (Irán)



- "The Angels''share" de Ken Loach (Gran Bretaña)



- "Im nebel" de Sergei Loznitsa (Ucrania)



- "Beyond the hills" de Cristian Mungiu (Rumania)



- "Baad el mawkeaa" de Yousry Nasrallah (Egipto)



- "Mud" de Jeff Nichols (EEUU)



- "Vous n''avez encore rien vu" de Alain Resnais (Francia)



- "Paradies: Liebe" de Ulrich Seidl (Austria)



- "Jagten" de Thomas Vinterberg (Dinamarca)



- "Moonrise Kingdom", de Wes Anderson (EEU))





En la sección oficial Una Cierta Mirada se proyectarán 17 largometrajes:





- "La playa" de Juan Andrés Arango (Colombia)



- "7 días en la Habana" de Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabio, Gaspar Noé y Laurent Cantet (Cuba)



- "Elefante Blanco" de Pablo Trapero (Argentina)



- "Después de Lucía" de Miguel Franco (México)



- "Miss lovely" de Asim Ahluwalia (India)



- "Les chevaux de Dieu" de Nabil Ayouch (Marruecos)



- "Trois mondes" de Catherine Corsini (Francia)



- "Antiviral" de Brandon Cronemberg (Canadá)



- "Le grand soir" de Benoit Délépine y Gustave Kervern (Francia)



- "Laurence anyways" de Xavier Dolan (Canadá)



- "Aimer à perdre la raison" de Joachim Lafosse (Bélgica)



- "Mystery" de Lou Ye (China)



- "Student" de Darezhan Omirbayev (Kazajistán)



- "La pirogue" de Moussa Toure (Senegal)



- "Confession of a child of the century" de Sylvie Verheyde (Francia)



- "11.25 the day he chose his own fate" de Koji Wakamatsu (Japón)



- "Beasts of the southern wild" de Benh Zeitlin (EEUU)