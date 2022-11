Picasso, el reto que trasnocha a Antonio Banderas

El actor español Antonio Banderas se ilusiona con el proyecto de dar vida en el cine al pintor Pablo Picasso de la mano de Carlos Saura, mientras se prepara para recoger un premio Goya y reconoce, en una entrevista con Efe en Buenos Aires, que en cuestión de amores le va "muy bien".



"Tengo los ojos puestos en la figura de Picasso y en un proyecto que me ofreció Carlos Saura hace ya tres años y que esperamos poner en pie Dios mediante", explicó Banderas.



"Será con la dirección de Carlos Saura, la fotografía de Vittorio Storaro y la participación de Gwyneth Paltrow interpretando el personaje Dora Maar y yo a don Pablo, que además es paisano", agregó.



Un viejo sueño que se malogró por un problema de derechos y que, según Banderas, podrá llevarse a la práctica en breve y que gira alrededor de la pintura del Guernica y de la guerra civil española.



Banderas, que se encuentra en Buenos Aires para promocionar su marca de perfumes, acaba de terminar una película en España, "Altamira", sobre el descubrimiento de las Cuevas de Altamira, a las órdenes de Hugh Hudson, y se prepara para viajar a Los Ángeles para promocionar "Spongebob" (Bob Esponja).



Tras la promoción, hará de nuevo las maletas para regresar a España a doblar "Autómata", que se estrenará el próximo enero.



En febrero, recogerá el Goya que le ha otorgado la Academia española de Cine y después "trataré de parar un rato y de hacer terapia de sofá y ver cómo trabajan otros", bromeó.



De momento, y aunque no deja de admitir que resulta agotador, se plantea continuar con un pie en Estados Unidos y otro en España.



"Los actores tenemos que tener los radares abiertos y las posibilidades abiertas. ¿Por qué voy a cerrar una puerta que me costó mucho trabajo abrir en su momento?", se preguntó.



"Es cierto que me apetece mucho producir y eso lo quiero hacer desde España. Me apetece dirigir y probablemente lo haga también desde España. Mantendré un puente de trabajo abierto y estaré entre ambos países", continuó.



Reconoce que el cine español necesita un "empujoncito", aunque "hemos tenido un año espectacular, eso es cierto, con taquillas extraordinarias y con algo que yo considero muy esperanzador, y es el retorno del público español al cine español".



No obstante, considera que el Gobierno podría "echar una mano" a la industria del cine español "con la bajada del IVA, para darnos un poco de aire y que la gente pudiera acudir a las salas sin tener que gastar tanto dinero".



Aunque no tiene planes a corto plazo en Latinoamérica, está a punto de estrenar "Los 33", una producción norteamericana sobre la odisea de los mineros que quedaron atrapados en Chile, tras un rodaje "muy difícil desde el punto de vista físico", que le ha permitido "entender realmente el gran sacrificio que representa ser minero".



Celoso de su vida privada, el actor malagueño no da detalles sobre su intimidad tras su separación de Melanie Griffith, pero admite que, en cuestión de amores, está "muy bien, gracias".



Y en temas de mujeres, dice, "lo único que uno puede hacer es dejarse llevar por la intuición".



Banderas, que inició hoy su jornada en Buenos Aires visitando un hospital infantil, terminará con una clase magistral con estudiantes argentinos de cine y teatro.



Un reto para un actor que se define como "versátil" y a quien le resulta difícil "dar consejos".



En un encuentro con la prensa previo a su clase, Antonio Banderas no ha ocultado su admiración por el papa Francisco, que "está dando pasos inteligentes y justos hacia la esencia de la religión católica".



Se ha referido también a la situación política española para advertir contra el "populismo" y opinar que, pese al descontento popular por los ajustes y la corrupción, "en España el Estado de Derecho se cumple y (los culpables) van a la cárcel y no importa el apellido que tengan detrás, y esto es un patrimonio ganado durante muchos años".



El protagonista de "El Zorro" habló también de México para expresar su apoyo a los ciudadanos que piden explicaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, un hecho "insólito, dramático e increíble".



Antes de concluir su visita a Buenos Aires, el próximo viernes, Antonio Banderas encabezará una cena gala con personajes de la escena argentina y será distinguido por el gobierno de la ciudad.