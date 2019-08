Playlist Julio Sánchez Cristo DJ: Mano a mano Engelbert Humperdinck y Tom Jones

Primera hora

Something about the way you look tonight- Engelbert & Elton John This is - Tom Jones & Stevie Wonder Strangers in the night - Engelbert Humperdinck Green green grass of home - Tom Jones A man without love - Engelbert Humperdinck I (Who have nothing) - Tom Jones She believes in me - Engelbert Humperdinck & Kenny Rogers

Raise your hand - Tom Jones & Janis Joplin The way it used to be - Engelbert Humperdinck (It looks like) I´ll never fall in love - Tom Jones There goes my everything - Engelbert Humperdinck Burning down the house - Tom Jones & The Cardigans Never never never - Engelbert Humperdnick & Olivia Newton-John

Segunda hora

It´s imposible/ Somos Novios - Engelbert Humperdnick & Armando Manzanero Rockin´Medley - Tom Jones & Jerry Lee Lewis How near is love - Engelbert Humperdinck It´s not unusual - Tom Jones Les Bycyclettes de Belsize - Engelbert Humperdinck What the world needs now is love - Tom Jones After the lovin´- Engelbert Humperdinck & Beverley Knight

Medley - Tom Jones & Esther Ofarim & Cher Winter world of love - Engelbert Humperdinck She´s a lady - Tom Jones Love me with all your heart - Engelbert Humperdinck Daughter of darkness - Tom Jones This moment in time - Engelbert Humperdinck Delilah - Tom Jones

Tercera hora

A certain smile - Engelbert Humperdinck & Johnny Mathis Medley "The Full Monty" - Tom Jones & Robbie Williams Release me - Engelbert Humperdinck If only knew - Tom Jones Spanish eyes - Engelbert Humperdinck Sexbomb - Tom Jones The last waltz - Engelbert Humperdinck What´s new pussycat - Tom Jones