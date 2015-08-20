Presentan en Uruguay "DF10", el documental que repasa la carrera de Forlán

Un documental que repasa los 18 años de carrera del futbolista uruguayo Diego Forlán, titulado "DF10" y en el cual intervienen diversas personalidades vinculadas a la misma, como su compatriota Luis Suárez o el extécnico del Manchester United Sir Alex Ferguson, fue presentado hoy en Montevideo.



Acerca de la cinta, la cual podrá ser visionada de forma gratuita por el público uruguayo a partir de noviembre, el delantero de Peñarol dijo que es "algo espectacular" poder transmitir aquello que le llevó a "disfrutar de este deporte" de la forma que siempre soñó.



Acompañado del director del documental, Federico Lemos, y de su hermano y productor ejecutivo del filme, Pablo Forlán, el exjugador de clubes europeos de la talla del Atlético de Madrid, Villarreal o Inter de Milán, dijo que en su carrera ha coincidido con grandes técnicos y que ha compartido vestuario con "grandísimos" jugadores.



Uno de los entrenadores que aparece en el documental es el escocés Sir Alex Ferguson, que dirigió a Forlán en el Manchester United en la que fue la primera experiencia del atacante en Europa, a donde llegó procedente del Independiente argentino, club en el que debutó con 18 años.



En este sentido, el director de "DF10", nombre que representa el dorsal de la camiseta del 'Cachavacha' en la selección de su país, desgranó una de las experiencias del rodaje que más les emocionó y que está estrechamente ligada con la etapa del jugador en los 'diablos rojos'.



Al parecer, en el tour que realizan "decenas de miles de personas por día" en Old Trafford una de las paradas es una vieja sala de conferencias reconvertida en museo, en la cual el último futbolista que firmó un contrato allí fue Diego Forlán, destacó el director.

Además del testimonio de Ferguson, en "DF10" también aparecen otras personalidades vinculadas a la carrera del futbolista, de 36 años, como el delantero del Barcelona Luis Suárez, el técnico Manuel Pellegrini, o el exfutbolista Gabriel Milito.



Durante la presentación de la cinta Forlán señaló algunos de los momentos que recuerda con más cariño, como la experiencia de ganar una Copa América con Uruguay en 2011, los títulos logrados con los clubes por los que pasó, o las dos botas de oro logradas en Europa (2004-2005 con el Villarreal y 2008-2009 con el Atlético de Madrid).



"El más duro sin lugar a dudas fue en 2005 cuando quedamos fuera del Mundial, uno tenía la ilusión del Mundial de Alemania pero gracias a dios luego tuve revancha y el de 2010 la verdad es que lo pude disfrutar bastante", dijo el futbolista en alusión al reconocimiento obtenido como mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.



Además, en la presentación, el director del documental destacó que lo más difícil de hacer la obra fue "enfrentarse a una figura de la magnitud de Diego (Forlán) y tratar de bajarlo del pedestal y humanizarlo frente a las cámaras".



En la primera etapa de su distribución, el documental comenzará una gira itinerante por el interior de Uruguay a comienzos de noviembre, a través de la colocación de pantallas gigantes y con el objetivo de llegar a unos 500.000 personas de forma gratuita.

Una vez completada esa etapa, comenzará la distribución internacional.

