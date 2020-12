“¿Qué hora es en la foto?” El acertijo de la CIA para buscar nuevos empleados

La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) compartió un reto en sus redes sociales que se volvió viral. ¿La finalidad? Encontrar personal capacitado para trabajar con ellos en alguna de sus áreas.

“Ponga a prueba sus habilidades de análisis, ¿qué hora es en la foto?”, preguntó la CIA en su cuenta de Twitter, dando solo tres posibles respuestas.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Horas después de la publicación, la CIA compartió que la respuesta correcta eran las 7:00 de la mañana e invitó a quienes respondieron bien el acertijo a visitar su página web y participar en alguna de sus convocatorias.

“La mayoría de ustedes adivinó correctamente. Parece que tienen ojo para esto. Deberá consultar nuestra página de carreras”, señalaron.

Most of you guessed correctly. Seems like you all have an eye for this. You should check out our careers page: https://t.co/BnsTZcZxXs#DiscovertheCIA