¿Qué impulsó a Gwyneth Paltrow a abrazar un estilo de vida sano?

Aunque a día de hoy Gwyneth Paltrow se ha convertido en una abanderada de la vida sana, lo que al mismo tiempo le ha hecho ganarse una reputación de excéntrica debido a los tratamientos extravagantes a los que en ocasiones recurre, la actriz no siempre se preocupó tanto como lo hace ahora por cuidar de su salud. Sin embargo, la noticia de que a su padre, el director y productor de cine Bruce Paltrow, le habían diagnosticado un cáncer de garganta hace ya más de una década, que finalmente acabaría costándole la vida en 2012, le hizo abrazar casi de la noche a la mañana una dieta, más que saludable, "obsesiva".



"Cuando llegó el diagnóstico de mi padre, comencé a eliminar cosas como una loca. Pasé por una fase en la que me volví una fanática de lo macrobiótico, y evidentemente fue una reacción causada por el dolor. Creo que mi mayor error fue pensar que tenía que ser todo o nada, esa no es la clave", revela en una entrevista concedida a People.



Con el paso de los años, la oscarizada intérprete ha conseguido encontrar un equilibrio entre una alimentación saludable y su bienestar físico y disfrutar de los pequeños placeres de la vida, que ahora trata de compartir con todos sus seguidores a través del portal de estilo de vida Goop.



"La gente piensa que [si se anima a seguir nuestros consejos], tendrá que renunciar a todo, pero en realidad la clave es decirse: 'Estoy dispuesto a experimentar en este área', y no ser demasiado duro con uno mismo. Yo bebo alcohol y también como patatas fritas. Pero también me siento lo suficientemente motivada como para hacer cambios que tengan un impacto sustancial, aunque sean pequeños, como por ejemplo acordarme de que debo beber más agua. Es suficiente con abordar una cosa cada vez", explica pacientemente la estrella de cine, que sin ir más lejos se acaba de proponer tomar medidas para pasar el menor tiempo posible con el trasero pegado a una silla durante su jornada.



"Acabo de comprar uno de esos nuevos escritorios para trabajar de pie como una friki después de ver las muchas investigaciones que apuntan a que pasar demasiado tiempo sentado es cancerígeno. Pero también se puede optar por comprar una máscara de pestaña natural, porque habitualmente contienen muchos químicos, quizás empezar a utilizar productos sin perfume para lavar la ropa, por la misma razón", sugiere.