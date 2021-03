Quiero ir a Colombia para conocer mucho más sobre la música de este país: Pat Metheny

Pat Metheny, guitarrista y compositor de jazz estadounidense, manifestó en La W que “los instrumentos de todo tipo sirven para transmitir ideas y quise construir esta guitarra especialmente para mí”.

“Hay muchas cosas alrededor de la música que no me doy cuenta, mi interés y mi foco es la música como tal y siempre he querido entenderla”, indicó.

También dijo que ha hecho solo una canción muy larga, la cual lleva 50 años.

Sobre su nuevo disco "Road to the Sun" señaló que “para mí la distinción de este nuevo disco es que está planeado y escrito por completo, es decir, no hay improvisación”

Finalmente, dijo que “quiero ir a Colombia para conocer mucho más sobre la música de este país”