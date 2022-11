Rajoy, a un periodista colombiano: '¡Para, para! España no es una república'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no es muy amigo de conceder entrevistas, por eso cada vez que se anima a responder preguntas despierta expectación.



Es lo que ocurrió este jueves, durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebra en Cali. Allí, Rajoy accedió a que la televisión colombiana Noti5 le hiciera una entrevista. Pero el encuentro entre presidente y periodista no pudo acabar peor.



Como explica el diario ABC y señalan varios corresponsales españoles enviados a Cali, la entrevista de la televisión colombiana empezó mal. "Buenas tardes, tenemos con nosotros al presidente de la República de España", comenzó diciendo el periodista.



Rajoy no tardó ni un segundo en cortar al presentador. "Para, para. Es que España no es una República, yo que tú volvía a empezar", le dijo.



Ante las palabras del presidente del Gobierno, el periodista reaccionó con un "ok" y repitió la entradilla. "Buenas tardes, tenemos con nosotros al presidente del Reino Unido de España", afirmó. Rajoy volvió a interrumpir. “Mira, lo mejor es que digas que estás con el presidente del Gobierno de España y ya está".



Todo parecía más claro entonces, pero Noti5 no tenía su día. Cuando el periodista colombiano acertó a decir "Buenas tardes, tenemos con nosotros al presidente de España", fue el cámara quien interrumpió. "Presidente, qué pena con usted, pero se nos ha acabado la batería y tenemos que poner una nueva”. La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, intervino entonces y comentó al presidente que lo mejor era no hacer la entrevista.